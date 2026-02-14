警一連3日新界南打擊酒毒駕8人被捕 一人為通緝犯 另偵測逾百部車超速

新界南總區交通部執行及管制組人員2月11至13日一連3日在區內展開代號「飛盾」（FASTSHIELD）的執法行動，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後駕駛及毒後駕駛等嚴重交通罪行。行動中，人員共拘捕8名本地男子，年齡介乎29至76歲，涉嫌酒後駕駛，他們已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到，人員亦發現一名本地男子為被通緝人士。



另外，人員於一名由29歲姓吳本地男司機駕駛的私家車上檢獲一批懷疑毒品，包括約1057克懷疑大麻花、約384克懷疑大麻精、約50粒懷疑大麻糖及約2克懷疑氯胺酮，檢獲的毒品總市值約15萬元。人員遂拘捕該名男司機，涉嫌「販運危險藥物」，他現正被扣留調查。



此外，人員偵測到128輛車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票。人員亦發現15輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心作進一步檢驗。人員同時亦發出8張欠妥車輛報告。

警方一連3日在新界南重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後駕駛及毒後駕駛等嚴重交通罪行。警方提供

