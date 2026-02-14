警方深水埗打擊「搵快錢」罪案 三星期拘59男女 包括電騙集團骨幹

因應深水埗警區內「搵快錢」案件佔整體罪案約四分一，而「猜猜我是誰」電騙在今年1月有上升趨勢，深水埗警區刑事部過去3星期（1月25日至2月13日）展開代號 「風憲」行動，打擊「搵快錢」相關罪案。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，行動中警方以「串謀欺詐」、「店舖盜竊」、「爆竊」、「扒竊」、「雜項盜竊」等罪合共拘捕了50男9女（17至76歲）。被捕人牽涉共65宗案件，涉案金額超過400萬元。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒（左）及深水埗警區情報組督察陳靜怡（右）。曾志恆攝

其中，深水埗警區情報組督察陳靜怡提到拘捕一名詐騙集團骨幹詳情。去年11月至今年1月間，深水埗區內一個電騙集團有8名成員落網。其後，情報組針對該集團蒐集情報，包括翻查政府「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，鎖定一名集團骨幹，並於1月28日於將軍澳區，將他以及一名受其操控收取受害人金錢的傀儡拘捕。

重案組跟進後，發現最新兩名被捕人另涉7宗電話騙案，涉款120萬元。他們早前已被控串謀欺詐，已於西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲店舖加強防盜措施，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門等等；職員也要提高警覺，留意可疑人士。另外警方提醒市民，尤其是長者如接獲陌生電話，聲稱為親友索取金錢，應該保持冷靜並向親友及有關警署核實；本港或內地執法機構並不會要求市民在街上繳交保釋金；如有懷疑可致電防騙易18222熱線或報警求助。