馬鞍山24歲女子家中燒炭亡 朋友揭發惜太遲

今日（14日）下午2時許，警方接獲一名女子報案，指其24歲（姓呂）女友人在馬鞍山恆信街2號富安花園的寓所內燒炭自殺，昏迷不醒。

救援人員到場，發現女事主倒臥在上址一房間，旁邊有一盤燒過的炭，她昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。警方於現場檢獲遺書，女事主死因有待驗屍後確定。警方正調查女子輕生原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk