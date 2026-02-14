大圍單車賊頻頻出沒 今晨又犯案 正義男喝止無果
更新時間：14:10 2026-02-14 HKT
發佈時間：14:10 2026-02-14 HKT
大圍偷單車猖獗！一名口罩賊今（14日）晨在名城對開，光天化日下，當眾剪去鐵鍊，偷走一輛Brompton摺疊單車，有司機路見不平大聲喝止：「偷單車」，賊人氣定神閒踏着單車逃去無蹤，該司機陳先生對《星島頭條》表示：「當時好多人，佢都敢偷，真係狼死。」
陳憶述，早上8時許，他準備駕車送小朋友去上興趣班，在名城對開等女傭時，一名年約30歲、戴口罩的男子，身穿黑色外套及啡色長褲，走近一輛橙色摺單車旁邊，左右掃視片刻後，蹲下從背囊取出一把大鉸剪，剪開鐵鍊取走單車。
「好熟手，應該係慣犯」，陳表示，當時見狀曾開車窗大叫：「偷單車」，賊人沒有理會，踏單車逃去。他指，相信賊人事後將單車賣給大圍的單車舖，套現一千幾百元。
陳把片段放上網，引起網民熱議，有網民表示：「上二星期我部單車都係喺大圍比人偷，我覺得似係同一個人，我已經報警但未有消息。」
被偷去的單車屬Brompton品牌，簡稱「小布」，約值兩萬元，是英國頂級折疊自行車品牌，以其獨特的「三折式」設計著稱，能在約 20 秒內折疊成緊湊體積，適合城市使用，在港深受歡迎。
