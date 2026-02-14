春節臨近 將軍澳警區反爆竊 小型無人機隊高空偵察

農曆新年將至，市民或於節日期間外出慶祝，住所有機會讓賊人有機可乘。有見及此，將軍澳警區昨日（13日）起展開代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動，行動將會在農曆新年期間持續。

將軍澳警區軍裝巡邏小隊、特遣隊、野外巡邏隊、警民關係組、東九龍總區機動部隊及衝鋒隊展開聯合反爆竊行動，巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及不法分子可能匿藏的地方、在不同的時段設立路障截查可疑車輛。人員亦向鄉村村民派發單張及提醒離家前鎖好門窗。警察小型無人機隊在高空偵察，配合地面人員行動，而水警東分區人員亦在沿岸海面巡邏。



將軍澳警區一直透過「嶺堡行動」的社區計劃，提高鄉郊居民的防罪意識。計劃設有二十四小時專線及即時通訊軟件發放防罪資訊，成員包括特遣隊警員、村代表、屋苑物業管理人員，以及不同鄉村的村民等。警方通過通訊軟件，將罪案相關的資訊迅速傳達給村民；村民如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，亦可以透過通訊軟件傳達給警方，藉此建立一個完善的防罪網络。



警方將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方鼓勵巿民及物業管理保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安及防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。



警方呼籲將軍澳區的居民，如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，請立即致電將軍澳警區特遣隊熱線62774500提供資料；如遇危急情況，則應立即致電999報警求助。