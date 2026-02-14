土瓜灣「沙膽賊」予取予求 連續八日夾公仔店偷模型擺設

土瓜灣出現超級「沙膽賊」，一間夾公仔店連續八日遭同一男子偷竊，專偷店主珍藏模型，30多件原本給顧客欣賞的模型，數日間被偷得七七八八，損失數千元，店主日前於fb上載竊賊片段，引起網民關注。他對《星島頭條》表示，店舖盜竊見慣不怪，但未遇過天天來偷的賊人。

店主李先生經營夾公仔店約5年，在土瓜灣道開設一間夾公仔店，店內最特別的地方是李把多年的珍藏品放在店內任人欣賞：「諗住開咗嘅模型都賣唔到錢，諗住擺喺度俾人欣賞，都無預過會有人咁偷。」

李指出，賊人偷公仔經常發生，每隔兩、三個月一宗，「撞密碼鎖開公仔機偷公仔，搵嘢撩公仔，成個人捲入部機度偷公仔都試過。」但從未見過日日來偷的「沙膽賊」，李形容賊人行為如同潮語「做日任」：「好似打機有啲任務，每日都必須做，等同每日都要食飯瞓覺咁。」

涉事賊人年約70歲，本月5日起開始在店內偷模型擺設，之後連續八日風雨不改到來，把夾公仔店當作自己店舖「予取予求」，店內30多件擺設差不多被偷得一乾二淨。

李表示，這批模型擺設包括十幾件「景品」公仔、數件PVC公仔及數件雷姆、拉姆一番賞公仔，總值數千元。他坦言，雖然被盜的公仔價錢有限，但是自己珍藏，難免有點心痛。

店內的閉路電視顯示，賊人進入店內瀏覽一番，對機內的公仔興趣不大，反而對擺放在高處的模型公仔甚感興趣，仰望片刻後伸手去取，然後若無其事離去。最誇張是發生於前日（12日）晚上8時許，賊人將裝在透明膠箱內的「白無垢」公仔整個搬走，猖狂程度令人咋舌。

李表示，曾打算在附近埋伏，待賊人出現就人贓並藏將他擒住，殊料對方神出鬼沒，早上至夜晚不定時出沒，且手腳極快偷完就走，他屢次徒勞無功。由於牽涉的金錢不多，至今未有報警，希望對方回頭是岸。他又說，賊人多次穿着拖鞋，不排除是附近街坊，有傳賊人居住區內某安老院，至於為何慣性來偷竊則不得而知。