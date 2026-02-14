情人節｜市民過節情花年花一齊買 花店負責人：今年生意做唔切

今日(14日)是情人節，不少人會向愛侶送贈鮮花示愛，而今年情人節適逢周六，且臨近農曆新年，究竟花店的生意有何影響？《星島頭條》記者今早到旺角花墟了解，有市民表示，今年買花送太太的同時，會「順便買埋年花」。有花店負責人稱，今年因情人節貼近農曆新年，同時多人訂情花及年花，「生意做唔切」。

卉豐化業負責人梁女士接受訪問表示，由於今年情人節踫上農曆新年臨近，同時有人訂花，今日特別忙碌，「生意做唔切」。被問到今年收入會否大增，她笑言：「仲未埋數。」

佳佳花店女負責人今年特別提早回鋪頭開檔，她說，由於時間尚早，暫時未知實際銷情如何，但估計因為貼近農曆新年，買花的人會多些，而情人節花束由最便宜的$250元至$2000多元不等，讓顧客有更多選擇。

市民鄧先生今日一早來到花墟買花，為了買束靚花送給太太，加上今年情人節接近農曆新年，「順便買埋年花」。他說，每年都會買一束花給太太，旺角花墟花店多，選擇多，所以今早特別一早前來「入貨」。