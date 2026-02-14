Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜粉嶺私家車疑高速衝燈 單車男被撞至凌空翻轉墮地骨折 巴裔司機涉危駕被捕

突發
更新時間：00:59 2026-02-14 HKT
發佈時間：00:59 2026-02-14 HKT

粉嶺昨傍晚發生嚴重交通意外。一輛私家車沿沙頭角公路龍躍頭段行駛，駛至逸峯廣場對開燈位時，懷疑衝紅燈高速撞倒一名正在橫過馬路的單車男子，傷者被撞飛數米，凌空翻轉後重摔路面，場面驚險。

事發於昨晚6時55分至6時56分之間，涉事私家車當時正駛往祥華邨方向。據現場車Cam片段顯示，燈號剛轉為「綠公仔」，多名途人與單車男子隨即橫過馬路，當單車行至接近道路中央行人等候處時，一輛私家車突然高速衝出，將其猛力撞飛。單車漢凌空翻轉一圈後重重墮地，倒臥路中，其他途人則避過一劫，驚慌後退，有人大叫：「Oh no‥‥‥報警啊！」

警方及救援人員接報趕至，38歲姓陳男傷者仍然清醒，但腳部骨折，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

據影片所見，車禍後涉事私家車則駛前數十米始停下。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕一名29歲巴基斯坦裔男子，他持香港身份證，現正被扣留調查。警方正進一步調查事故原因，包括燈號轉換時間及車速等情況。

