寶福山骨灰被盜｜被索天價贖金 翁靜晶：6蚊都唔會畀

劉家良師傅骨灰被盜事件曝光後，引起公眾嘩然。翁靜晶在其YouTube頻道《危險人物2.0》影片中透露，初時「綁匪」勒索金額高達6000萬元，她斬釘截鐵地表示拒付贖金：「6蚊都唔會畀，我唔會為呢件事畀一毫子嘅贖金，寧願用嚟幫生人。警察問過我，會唔會畀贖金。我話你聽，我唔會……贖金點解要畀你？」翁靜晶認為向「綁匪」妥協只會助長歪風，亦違背了她的原則。翁靜晶坦言事件令她與女兒們都極度傷心，但她們會堅強面對。

翁靜晶指，「綁匪」之後通過第三者渠道多次與她聯絡，對方以疑似福建或湖南口音的普通話表示，將贖金減到100萬美元，又指可以視像通話，讓她先察看骨灰龕，但需先支付10萬美元，之後再付90萬元美元，更建議她控告寶福山索取大額賠償，再分發部分給他們，若再不付款就將骨灰倒入馬桶沖走，「對方又教我好多嘢，教我點樣防詐(騙)，教我用甚麼軟件，又話隊友在柬埔寨。」她亦提到，其後經常說「掘墓鞭屍」的人士，口徑與該名第三者一樣，稱為何不追究寶福山。

翁續指，已向第三者表明不用將劉師傅的骨灰拿回來，即使拿回來，她亦會撒下骨灰或倒入大海，因擔心將骨灰放回寶福山之後，對方又再前來偷竊及勒索。此外，她打算將15個骨灰龕位以合共1500萬元悉數出售，款項會分發予75歲以上有需要的長者，強調「一毫子都唔會畀綁匪」。