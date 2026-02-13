麗星郵輪「領航星號」故障滯停海運大廈 逾千乘客排足5個鐘食白果 船公司致歉退款

停泊在尖沙咀的麗星郵輪旗下「領航星號」，今日（2月13日）下午4時左右起因技術問題故障，大批位於海運大廈的乘客無法登船，大排長龍並鼓譟。至晚上8時許，全艘船仍烏燈黑火，逾千乘客照舊扶老攜幼排隊等候，未知何時能恢復。晚上9時許，船公司最終宣布無法成行，將安排退款改期等方案及補償，乘客守候5小時卻「食白果」，只能無奈散去。麗星郵輪回覆《星島頭條》查詢時，就事件向乘客致歉。旅遊事務署表示，會跟進事態發展。

船公司稱發生「技術問題」 會補償乘客

最初有「領航星號」乘客下午4時左右起在社交平台發帖，稱於海運大廈內排隊多時仍未獲許上船，不少人表現煩躁，紛紛質問職員原因及恢復時間。職員亦忙於解答，並向排隊乘客派發樽裝水。其後，船公司派發第一張通告，稱因「技術問題」導致登船延誤，會為乘客提供200元現金或消費額作補償，惟仍未提及準確恢復時間。

乘客直言掃興 透露原行程為3日2夜公海遊

然而至晚上8時許現場所見，全艘船仍烏燈黑火，船內職工紛紛走到甲板通風位置。逾千乘客扶老攜幼「一抽二褦」，照舊在海運大廈登船大堂排隊，甚至席地而坐。由於職員當時尚未通知何時恢復或是否取消，因此乘客只能繼續守候。

乘客郭先生表示，郵輪行程是公海遊，3日2夜後返回香港。行程原定下午約5時可以開始上船，並於晚上8時截止。他一行三人下午4時許到海運大廈排隊，然而至晚上8時許登船仍受阻滯，直言掃興。郭先生坦言不清楚具體故障原因，船公司職員也未通知他們何時修好，據他所見甚至有人決定自行離開，但他決定繼續等等。

行程最終取消 麗星郵輪致歉

惟至晚上9時許，船公司職員用大聲公廣播，宣布行程告吹並致歉，又派發第二份通告交代退款安排。網上流傳通告所見，旅客可選擇取消行程退款，或改期至今年8月30日前任一同款行程；除早前每位乘客補償200元外，另追加每間客房補償500元。乘客們守候多時卻「食白果」，只能無奈陸續散去，當中更有行動不便持拐杖長者。

麗星郵輪回覆查詢時表示，遺憾宣佈原定於2月13日由香港海運碼頭出發的「領航星號」2晚公海航次因突發技術問題而取消。受影響的乘客已獲個別通知，船公司正提供必要的協助及賠償。船公司對是次取消造成的不便深表歉意，並正積極為所有受影響的乘客提供支援。受影響的乘客現可選擇多項靈活安排，包括更改航程或獲取全額退款。麗星郵輪強調，一直堅定致力為乘客提供安全及愉悅的旅遊體驗，感謝乘客及合作夥伴在此期間的理解與耐心。

旅遊事務署：立即敦促郵輪公司做好善後工作

旅遊事務署表示，在知悉郵輪因技術故障有延誤後，已立即要求郵輪公司妥善為等侯乘客作出適當安排，並派員到海運碼頭了解情況，以及與郵輪公司保持密切聯系，跟進事態發展。當郵輪公司決定取消行程後，署方亦已立即敦促郵輪公司做好善後工作。郵輪公司已經即時通知受影響乘客相關安排和賠償方案。受影響的旅客可向郵輪公司或旅行代理商查詢。