Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜海關打擊電話訂購私煙 一個月拘59人 破多個倉庫檢6800萬元貨

突發
更新時間：19:20 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:20 2026-02-13 HKT

因應農曆新年將至，香港海關於1月11日至2月12日在全港各區展開代號「迅雷」的執法行動，在貯存、分銷及零售層面打擊電話訂購私煙活動，檢獲超過1510萬支懷疑私煙，估計市值約6800萬元，應課稅值約5000萬元，拘捕59人。

行動中，海關人員分別於各區偵破共58宗相關案件及檢獲上述懷疑私煙，並搗破10個位於觀塘、土瓜灣、荃灣、葵涌、青衣、元朗、天水圍、新田和北角的懷疑私煙貯存倉庫，以及兩個位於秀茂坪和牛頭角公屋單位的懷疑私煙貯存倉庫，扣查五輛懷疑用作分銷私煙的車輛。行動中共拘捕48男11女（21至86歲），包括私煙買家和賣家。所有案件已作出適當跟進。

一輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲的懷疑私煙。海關圖片
一輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲的懷疑私煙。海關圖片

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，於節日期間加強打擊私煙活動。

如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會按現行機制在法庭審結案件後通知房屋署，房屋署會按租約條款或屋邨管理扣分制跟進，租戶有機會被終止租約。

海關人員於牛頭角公屋單位的懷疑私煙貯存倉庫檢獲的懷疑私煙。
海關人員於牛頭角公屋單位的懷疑私煙貯存倉庫檢獲的懷疑私煙。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前