農曆新年｜海關打擊電話訂購私煙 一個月拘59人 破多個倉庫檢6800萬元貨

因應農曆新年將至，香港海關於1月11日至2月12日在全港各區展開代號「迅雷」的執法行動，在貯存、分銷及零售層面打擊電話訂購私煙活動，檢獲超過1510萬支懷疑私煙，估計市值約6800萬元，應課稅值約5000萬元，拘捕59人。

行動中，海關人員分別於各區偵破共58宗相關案件及檢獲上述懷疑私煙，並搗破10個位於觀塘、土瓜灣、荃灣、葵涌、青衣、元朗、天水圍、新田和北角的懷疑私煙貯存倉庫，以及兩個位於秀茂坪和牛頭角公屋單位的懷疑私煙貯存倉庫，扣查五輛懷疑用作分銷私煙的車輛。行動中共拘捕48男11女（21至86歲），包括私煙買家和賣家。所有案件已作出適當跟進。

一輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲的懷疑私煙。海關圖片

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，於節日期間加強打擊私煙活動。

如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會按現行機制在法庭審結案件後通知房屋署，房屋署會按租約條款或屋邨管理扣分制跟進，租戶有機會被終止租約。

海關人員於牛頭角公屋單位的懷疑私煙貯存倉庫檢獲的懷疑私煙。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。



