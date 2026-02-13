兩名26歲女分涉跨境運毒及幕後操控 遭重囚13年5個月及20年6個月

兩名26歲本地女子早前被裁定一項「串謀販運危險藥物」罪罪名成立。案件今日（2月13日）在高等法院判刑，兩名被告各被判處13年5個月及20年6個月監禁。

毒品調查科人員於2022年8月31日於香港國際機場打擊毒品，拘捕一名從杜拜返港，案發時22歲的本地女子，並在其行李箱內搜出約7公斤懷疑可卡因，當時市值約570萬元。經進一步調查後，人員於同年9月26日拘捕另一名案發時22歲的本地女子，負責招攬及操控人員販毒。

毒品調查科人員於2022年8月31日於香港國際機場破獲該宗毒品案。資料圖片

警方經徵詢法律意見後，兩名被告被落案起訴合共一項「串謀販運危險藥物」罪。其後，兩名被告分別於2024年9月及2026年2月認罪。法庭根據案中各被告所涉及的角色及毒品份量，分別以23年9個月及23年11個月監禁為量刑起點，亦就着數項因素，包括案件嚴重性及跨境元素作出加刑。最終兩名被告因認罪扣減刑期後，分別被判處監禁13年5個月及20年6個月。

警方表示，今次案件反映無論是親身販運毒品、或背後操縱的毒販，同樣需負上刑責。毒販如以為本人沒有直接處理毒品，或以任何手段，招攬或遙距控制他人販毒，就可以置身事外，但其實該行為已構成「串謀販運危險藥物」罪，同需負上刑責，與親自販毒相同，甚至更為嚴重。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。