假冒支付寶YAS保險湧現 騙徒能講出事主姓名 有人上當損失$15萬

突發
更新時間：17:59 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:59 2026-02-13 HKT

近日有多宗假冒支付寶（AlipayHK）或旗下合作保險YAS的詐騙案。騙徒聲稱受害人在支付寶App內「不小心」勾選或自動開通YAS保障計劃，原本免費試用，但即將到期或升級為收費服務，若不即時取消，將自動每月扣費，或一次性扣數千至過萬元，甚至偽造保險單營造逼真效果。有市民慌忙跟指示操作，被騙近15萬元。

警方今日（2月13日）在反詐騙協調中心表示，一名男子近日接到陌生來電，對方自稱支付寶職員，準確講出事主姓名，聲稱他早前開戶時「不小心」勾選了YAS保障計劃，原本免費試用，但現已升級為收費項目，將每年自動從銀行帳戶扣取4萬元保費。

受害人一聽被嚇倒，立即按指示致電另一個「取消專線」號碼。對方再自稱保險公司職員，引導他進入一個虛假網站填寫個人資料、銀行帳號、信用卡資料等。騙徒更表示，如若不想被扣費，就必須提交完整銀行資料核實身份，資料不全的話，系統會即時封鎖相關銀行帳戶。事主心急如焚，慌忙跟指示轉帳，結果被騙近15萬元。事後報警才知，整個過程純屬詐騙。

另外，亦有另一事主接到自稱「YAS保險」職員的來電，對方指事主有一份保險即將到期，詢問是否續約。事主表示自己從未購買過該保險，對方立即改口，稱會幫忙取消以免被扣費。假職員隨後引導事主登入虛假網站，要求轉帳逾3萬元的「驗證金」，並承諾當日稍後全數退回。事主轉帳後越想越可疑，馬上報警，惟已損失金錢。

YAS較早前發出聲明提醒市民警惕冒充YAS的詐騙行為，強調YAS絕對不會主動向客戶索取任何個人或付款資料，包括但不限於：身份證號碼、銀行/信用卡資料、Alipay 或其他支付帳戶資料、一次性驗證碼（OTP）；也不會要求客戶經由外部連結、訊息或電話取消保單、退款或作出緊急操作；任何聲稱「需要即時驗證」、「取消保單」、「退回款項」並要求提供資料的訊息，極有可能屬於詐騙；提醒市民所有保單查詢及服務，請只透過 YAS 官方 App、官方網站或正式客戶服務渠道進行。

警方亦呼籲，切勿回撥短訊內的電話或點擊不明超連結；切勿與陌生人分享屏幕；切勿隨意點擊超連結、下載手機應用程式、登入任何可疑網站或下載附件；除了向有關機構查證外，市民亦可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號；如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。

