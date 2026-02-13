Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出

突發
更新時間：17:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:27 2026-02-13 HKT

廉政公署本星期初（2月9及10日）採取代號為「獅子山」的執法行動，打擊樓宇大維修工程涉嫌貪污及相關違法行為，涉及全港多區7個屋苑及大廈，拘捕共22人（17男5女，36至78歲），包括4間工程顧問公司及3間工程承辦商的董事及職員，以及部分屋苑及大廈的業主立案法團主席。

3屋苑3單幢住宅1工廈大維修涉貪 合約總值逾2億元

行動涉及3個屋苑、3座單幢住宅大廈及1座工業大廈的大維修工程，分布荃灣、深水埗、大角咀、新蒲崗、觀塘、上環及筲箕灣等地，工程合約金額介乎200萬元至逾1億元，總值逾2億元。其中兩項總值逾1億元的工程仍在籌備階段，廉署執法行動成功阻截批出工程合約。消息指，及時阻截的1億元工程合約涉及荃灣中心。

廉署人員在行動中根據法庭手令搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關大維修工程的招標和工程文件，以及銀行和會計紀錄。

有法團主席洩招標試題 助工程顧問公司獲聘

廉署早前接獲貪污投訴，指有工程承辦商涉嫌藉貪污手段，行賄工程顧問公司及法團成員以取得屋苑及大廈的大維修工程合約。

廉署調查發現，有工程顧問公司及工程承辦商的帳目懷疑造假以掩飾不尋常收入及支出。調查又發現其中一名法團主席涉嫌應入標工程顧問公司要求，洩露機密招標面試題目，協助對方成功獲聘為相關工程的顧問。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

廉署採取執法行動後，已主動聯絡有關屋苑及大廈的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。

廉署強調，一直密切關注涉及樓宇管理及維修的貪污情況。資料圖片
廉署：全力打擊樓宇維修工程涉貪

廉署強調，一直密切關注涉及樓宇管理及維修的貪污情況，採取結合執法、預防及教育的「三管齊下」的全方位策略，並會繼續與相關政府部門及機構緊密合作，全力打擊樓宇維修工程中可能涉及的貪污及其他不法行為。

廉署提醒公眾及相關業內人士，如懷疑任何與樓宇維修相關的貪污行為，應立即向廉署舉報。廉署24小時舉報貪污熱線 : 25 266 366。

