Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私梟沙頭角偷運內地凍肉來港應節 海關拘4人 檢40萬元凍肉及食品

突發
更新時間：15:54 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:54 2026-02-13 HKT

年近歲晚，肉類需要大增，不法份子最近在網上宣傳，可以平價出售內地凍肉來港，海關前日（11日）採取行動，在沙頭角拘捕一名男子，涉嫌偷運凍肉來港，海關順藤摸瓜深入調查，行動中合共拘捕4名男子，檢獲逾4,000公斤懷疑走私凍肉及食品，市值40萬元。

被捕4男子（38至61歲），分別為貨車司機及倉庫負責人，暫准保釋候查。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，海關留意到網上有些廣告，聲稱可以低價由內地購入一些凍肉來港，本月，海關根據情報，有不法份子經沙頭角中英街走私凍肉來港。

前日，海關人員於沙頭角截查一名男子，他由中英街中方位置，用發泡膠箱運載凍肉來港，檢獲大批凍肉及食品。由於該男子未能提供食品證明書，被海關當場拘捕。

海關深入調查發現，走私集團利用本地貨車將凍肉運往貨倉，再分發其他地區出售，其後海關再拘捕3名男子。黃穎炘表示，該批凍肉在運載過程中，並無儲存在適當溫度，沒有使用乾冰及毫無衛生檢測，一旦流入市面 ，可能對公眾健康構成威脅。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前