私梟沙頭角偷運內地凍肉來港應節 海關拘4人 檢40萬元凍肉及食品

年近歲晚，肉類需要大增，不法份子最近在網上宣傳，可以平價出售內地凍肉來港，海關前日（11日）採取行動，在沙頭角拘捕一名男子，涉嫌偷運凍肉來港，海關順藤摸瓜深入調查，行動中合共拘捕4名男子，檢獲逾4,000公斤懷疑走私凍肉及食品，市值40萬元。

被捕4男子（38至61歲），分別為貨車司機及倉庫負責人，暫准保釋候查。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，海關留意到網上有些廣告，聲稱可以低價由內地購入一些凍肉來港，本月，海關根據情報，有不法份子經沙頭角中英街走私凍肉來港。

前日，海關人員於沙頭角截查一名男子，他由中英街中方位置，用發泡膠箱運載凍肉來港，檢獲大批凍肉及食品。由於該男子未能提供食品證明書，被海關當場拘捕。

海關深入調查發現，走私集團利用本地貨車將凍肉運往貨倉，再分發其他地區出售，其後海關再拘捕3名男子。黃穎炘表示，該批凍肉在運載過程中，並無儲存在適當溫度，沒有使用乾冰及毫無衛生檢測，一旦流入市面 ，可能對公眾健康構成威脅。