騙徒開假公司訛稱可代向政府申請資助呃27人$400萬 警拘21人涉串謀欺詐

詐騙集團於不同社交媒體，訛稱可為受害人及其公司提供廣告宣傳及銷售網絡平台服務，當受害人上當後，便進一步訛稱可代受害人申請相關政府資助如推廣基金、科技券等，誘使受害人繼續付款，當騙徒取款後便去如黃鶴。警方接獲多個報案，經深入調查後於過去兩周採執法行動，成功瓦解該個詐騙集團，並以「串謀欺詐」罪拘捕12男9女，涉及27名受害人，騙款達400多萬元 。

灣仔警區總督察(刑事)劉曉徽指出，該區在今年一月下旬接獲多名市民報案 ，指一間位於灣仔集成中心的本地公司，聲稱提供不同服務為餌，包括代受害人向政府申請資助，如科技券、中小企業市場推廣基金、BUD 專項基金 ，共騙取受害人接近400多萬港元。

灣仔警區重案組第三隊立即展開調查，迅速鎖定多名疑犯，並於過去兩個星期即由2月4日至12日期間，執行代號「紺徽」拘捕行動，成功拘捕21人，年齡介乎25至59歲，全部均為本地人，涉嫌「串謀欺詐罪」。警方相信行動已成功瓦解有關詐騙集團。

重案組督察佘軍霆講述案情時表示，該詐騙集團曾招攬不同員工，並透過不同社交媒體，訛稱可為受害人及其公司提供廣告宣傳及銷售網絡平台服務，包括聲稱為客戶提供廣告相關的網上軟件開發服務，如網店或網頁設計等。當成功吸引受害人興趣及信任後，詐騙集團便進一步聲稱可代受害人申請相關政府資助，去誘使受害人繼續付款。

騙徒會預先登記虛假公司，並短期內租用港九不同辦公室，其後透過社交媒體或電話邀請受害人到寫字樓會面。期間，騙徒會以虛假合約作為藉口，進一步博取受害人的信任，從而收取現金，信用卡過數或要求受害人將部分款項轉帳至不同傀儡戶口。其真正目的在於拖延時間，以便逃避追查。



自2025年12月起，騙徒因未能提供相關服務，受害人相繼要求退款。期間，詐騙集團曾以俗稱「彈票」手法向部分受害人退回款項，其後受害人發現詐騙公司人去樓空，並與相關騙徒失去聯絡，最終未能獲得退款。



由於受害人的人數眾多，灣仔警區重案組隨即接手調查。經深入調查後，發現有另外九間涉嫌擔當傀儡公司，以收取部分騙款。警方其後搜查有關公司寫字樓，並撿獲大量與案有關的文件，包括銷售合約、銀行文件以及信用卡刷卡機等。



有見及此，灣仔刑事部於2月4日至12日期間展開「紺徽」拘捕行動。行動期間，警方於港、九及新界多區共拘捕 21名人士，當中包括7名骨幹成員、5名銷售員及9名傀儡戶口持有人 。被捕人士12男9女，年齡介乎 25 歲至 59歲，全部報稱職業為文員、會計、公司董事及無業。所有被捕人士現正獲准保釋候查。警方行動仍然繼續。



劉曉徽呼籲及提醒市民，網絡上容易搵到不同中介或顧問公司，聲稱能夠提供各類服務，包括協助向政府申請資助，並以「不成功可全數退款」作招徠。但事實上，申請政府資助須經過嚴格的審查過程。若有顧問公司聲稱可輕易協助申請並保證成功，公眾應特別留意並提高警覺，切勿輕信自稱為顧問的公司。



如對相關申請存有疑問，申請人應主動蒐集資料，並向相關政府部門查詢，以核實有關資訊。如果大家有任何壞疑亦可致電警方防騙易熱線18222，索取專業意見。警方重申，詐騙及相關罪行屬非常嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁 14 年。



最後，警方呼籲如任何人士可提供相關案件資料，可與灣仔警區重案組第三隊聯絡，電話為2860 2205。