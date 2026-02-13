Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

販毒集團IG TG賣大麻廣告設客服 警拘10男女搗破2毒品儲存倉 檢值1600萬大麻

更新時間：12:01 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:01 2026-02-13 HKT

販毒集團透過社交平台，設計精美網站，又以Instagram帳戶發佈不同帖文，試圖吹噓吸食大麻文化。並以一條龍式租用工廠大廈單位作為毒品儲存倉，又招攬人手負責廣告設計、客戶聯絡、訂單協調及派貨，警方為打擊有關趨勢，去年開始部署反擊，前日收網採取行動，以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕8男2女，檢獲約78公斤懷疑大麻花及大量大麻相關毒品，市值超過1,600萬元，成功「全鏈條」擊潰有關販毒集團。

毒販經營Telegram聊天群組，群組經常刊登售賣大麻同相關產品。
毒販經營Telegram聊天群組，群組經常刊登售賣大麻同相關產品。
集團成員的分工。
集團成員的分工。

毒品調查科署理高級警司關駿軒表示，警方觀察到販毒集團利用網上平台販賣毒品，特別是大麻有上升趨勢。毒品調查科由去年12月開始展開代號「寒橋」執法行動，重點打擊販毒集團透過社交平台販賣毒品的活動。行動中警方成功全面瓦解一個販毒集團，拘捕10人包括8男2女，年齡介乎22至42歲。行動中檢獲約78公斤懷疑大麻花及大量懷疑大麻相關毒品，市值超過港幣1600萬元。

毒品調查科行動組高級督察何灝庭講述行動詳情時表示，人員進行網上巡邏時，發現一個活躍於Telegram的聊天群組，群組經常刊登售賣大麻及相關產品，如大麻曲奇及大麻糖的廣告。經過臥底行動、情報分析及深入調查後，人員成功鎖定一個販毒集團位於旺角的行動基地、一個位於火炭的毒品儲存倉，同時亦掌握多名集團骨幹成員身份，其角色包括集團主腦、客服、創作社交媒體、網上宣傳、毒品倉庫管控、訂單協調及毒品派送。

前日（11日）警方展開一連串執法行動，成功於旺角道一商業大廈搗破販毒集團的行動基地，現場拘捕四名年齡22至40歲本地男女，他們當時正在管理一個用作販毒的社交媒體。

其中一名被捕男子為販毒集團主腦，負責控制販毒集團不同的社交媒體 ，包括一個設計精美為不同大麻產品提供簡介的網站；兩個Instagram 帳戶以發佈不同帖文，試圖吹噓吸食大麻文化。

於同日下午，人員於火炭搗破一個屬於該販毒集團的毒品儲存倉，並拘捕一名42歲本地男子，檢獲4.5公斤懷疑大麻花，401支懷疑大麻油以及一批懷疑含有大麻成分的食品。除此之外，人員同時間於旺角，火炭及大埔拘捕三名集團骨幹成員，其中一名男子涉嫌協調派送毒品，而另外兩名男子涉嫌為該販毒集團派送毒品。人員在該兩名涉嫌派送毒品的被捕人車上，亦搜獲共約500克懷疑大麻花及一批懷疑含有大麻成分的食品。

與此同時，根據情報分析及深入調查，警方亦鎖定一個為該販毒集團提供毒品，位於錦田馬鞍崗一個毒品儲存倉。同日下午，人員亦成功搗破該毒品儲存倉，拘捕一名29歲本地男子及一名42歲外籍女子，並檢獲約73公斤懷疑大麻花。

今次行動 中，警方成功「全鏈條」擊潰有關販毒集團，並接管該販毒集團用作販賣毒品的頻道。9名被捕人士將會被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名，案件將於2月14日(明日)在九龍城及沙田裁判法院提堂。其餘一名42歲被捕外籍女子已獲准保釋候查，須於三月中旬向警方報到。

署理高級警司關駿軒指，在本次行動中，警方憑藉嚴密情報分析及日以繼夜追查，成功揭發一個極具隱蔽性的販毒集團。該批不法分子企圖掩人耳目，在鬧市商業大廈內偽裝成正當公司，實際上卻暗地經營分工仔細、嚴密的販毒網絡。集團成員不惜重本經營其網上販毒版圖，除租用商業大廈作為行動基地之外，亦向工廠大廈租用單位作為毒品儲存倉，更招攬人手負責廣告設計、客戶聯絡、訂單協調及派貨，務求將販毒模式專業化，用吸引眼球的包裝及看似有效率的客戶服務去吸客，可謂目無法紀。

警方亦留意到有關販毒團伙，在其經營不同社交平台上發出大量帖文，吹捧吸食大麻為時尚潮流，並有減壓效果，淡化吸食大麻對身體的負面影響。事實上，大麻就是毒品，無庸置疑，吸食大麻會令人產生幻覺，損害記憶力和認知功能，對青少年大腦發育影響尤大。販毒集團嘗試用這一種顛倒黑白、混洧視聽的推銷手法，無非只想推高利潤。警隊透過是次行動，以「全鏈條」模式成功打擊該販毒集團，避免更加多年青人誤墮毒海。

關駿軒強調，無論毒販以任何新型手法去包裝犯罪手段，警方必定全面追查，絕不容忍。務求將所有毒犯一網打盡。警方會繼續以「零容忍」態度執法，全力打擊利用互聯網或社交平台販毒罪行，防止毒害滲入社會及校園，危及市民和青少年身心健康。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款五百萬元及終身監禁。

