大埔狂亂駕駛｜被捕24歲女乘客著城巴車長外套 城巴證實為員工已即時停職
更新時間：20:46 2026-02-12 HKT
發佈時間：20:46 2026-02-12 HKT
發佈時間：20:46 2026-02-12 HKT
大埔一部寶馬私家車今日（2月12日）狂亂駕駛甚至撞到警員，最終車上25歲男司機及24歲女乘客被制服，警員當場檢獲懷疑依托咪酯煙彈。現場所見，24歲姓詹女子被捕時身穿城巴的藍色車長制服外套，城巴回覆查詢時證實她為公司員工，於非工作時間被捕，已即時暫停其職務。
城巴表示，獲悉一名員工於非工作時間被警方拘捕。城巴非常重視員工紀律及操守，對任何違法行為絕不姑息，已即時暫停該名員工職務，並會配合警方調查。
相關報道：大埔寶馬行車證過期遇查逃走 連撞3車傷2警員 警爆車窗擒毒鴛鴦
事發於今早9時半左右，大埔林錦公路一部黑色寶馬私家車行車證過期，於廣福邨對開被警方截查期間瘋狂駕駛，先後猛撼巴士、的士及警車，更波及兩名交通警員。最終警員打爆車窗玻璃，制服車上25歲男司機及24歲女乘客，並當場檢獲懷疑依托咪酯煙彈。
事件中，姓譚男司機涉「狂亂駕駛」、「駕駛時無有效執照」、「駕駛時無第三者保險」及「管有危險藥物」被捕；姓詹女乘客則涉嫌「管有危險藥物」被捕。案件由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。
最Hit
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
2026-02-11 11:00 HKT