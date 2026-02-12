大埔狂亂駕駛｜被捕24歲女乘客著城巴車長外套 城巴證實為員工已即時停職

大埔一部寶馬私家車今日（2月12日）狂亂駕駛甚至撞到警員，最終車上25歲男司機及24歲女乘客被制服，警員當場檢獲懷疑依托咪酯煙彈。現場所見，24歲姓詹女子被捕時身穿城巴的藍色車長制服外套，城巴回覆查詢時證實她為公司員工，於非工作時間被捕，已即時暫停其職務。

城巴表示，獲悉一名員工於非工作時間被警方拘捕。城巴非常重視員工紀律及操守，對任何違法行為絕不姑息，已即時暫停該名員工職務，並會配合警方調查。

事發於今早9時半左右，大埔林錦公路一部黑色寶馬私家車行車證過期，於廣福邨對開被警方截查期間瘋狂駕駛，先後猛撼巴士、的士及警車，更波及兩名交通警員。最終警員打爆車窗玻璃，制服車上25歲男司機及24歲女乘客，並當場檢獲懷疑依托咪酯煙彈。

事件中，姓譚男司機涉「狂亂駕駛」、「駕駛時無有效執照」、「駕駛時無第三者保險」及「管有危險藥物」被捕；姓詹女乘客則涉嫌「管有危險藥物」被捕。案件由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。