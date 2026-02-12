網傳有人售賣墮海貨機殘骸 警：重案組積極跟進

去年香港國際機場有貨機失事衝出跑道墮海，期間撞到工程車釀兩死，事後殘骸曾停放於大嶼山倒扣灣。近日，網上流傳有人在社交平台公然售賣貨機碎片。警方回覆《星島頭條》查詢時，稱留意到相關事件，並由新界南總區重案組積極跟進。

民航意外調查機構（AAIA）早前回覆《星島頭條》查詢時表示，已就相關事件通知警方，呼籲任何人士如有更多資料，請詳細提供以協助警方調查。AAIA又稱，早前已完成對涉事貨機的取證，其後於去年年12月通知相關航空公司處理剩餘殘骸。航空公司其後於今年1月將涉事貨機殘骸移離倒扣灣。由於該剩餘殘骸為相關航空公司財產，AAIA並沒有參與其後續處理。

