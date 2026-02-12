又一城商場64歲男子墮中庭 送院不治

九龍塘又一城商場內，今日（2月12日）下午4時許，一名64歲男子由高處墮至中庭，重創昏迷。救護員接報趕至，將男子送明愛醫院搶救，可惜回天乏術。商場其後用帳篷覆蓋事發位置，男子墮樓前所在樓層遺留一個背囊，警方仍在調查男子墮樓原因。

