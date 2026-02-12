又一城商場64歲男子墮中庭 送院不治
更新時間：18:11 2026-02-12 HKT
發佈時間：18:11 2026-02-12 HKT
九龍塘又一城商場內，今日（2月12日）下午4時許，一名64歲男子由高處墮至中庭，重創昏迷。救護員接報趕至，將男子送明愛醫院搶救，可惜回天乏術。商場其後用帳篷覆蓋事發位置，男子墮樓前所在樓層遺留一個背囊，警方仍在調查男子墮樓原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
