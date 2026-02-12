落馬洲23歲抵港女偷運11隻寵物鼠被捕 包括飛鼠老鼠倉鼠天竺鼠
更新時間：17:33 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:33 2026-02-12 HKT
香港海關人員昨日（2月11日）在落馬洲支線管制站入境大堂，截查一名23歲抵港女子，經檢查後，在其所持的紙袋內檢獲一批懷疑非法進口動物，遂拘捕該名女子。涉案動物包括包括1隻蜜袋鼯（俗稱飛鼠）、3隻老鼠、3隻倉鼠及4隻天竺鼠，共約值1600元。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。
海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁1年。
