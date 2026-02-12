農曆新年｜年初二煙花下午5時起封路 警方將循不同平台向粵車南下司機交代資訊

為配合年初一（2月17日）晚上8時在尖沙咀舉行的新春國際匯演之夜，以及年初二（2月18日）晚上8時在維港舉行的農曆新年煙花匯演，警方及海事處今日（2月12日）交代屆時港島及九龍多區將實施的多項特別交通安排。警方稱，年初一新春匯演方面，尖沙咀一帶將由當天下午3時30分起分階段封路及安排相應改道，直至約晚上11時45分道路重開；至於年初二維港煙花方面，九龍及港島則先後於當日按下午5時及6時起分階段封路，直至人潮散去。

警方表示，去年初一新春匯演約3萬人觀賞，年初二則約26萬人於維港兩岸觀賞煙花，警方不估計今年情況，但屆時會按不同人數和情況作足夠部署，確保慶祝活動順利舉行。另外因應粵車南下，警方將會透過不同社交媒體，包括微博及小紅書等，向內地民眾交代封路資訊，而當日現場警員也會向駕駛者發出適當指示。

年初一新春國際匯演之夜安排

道路封閉：尖沙咀區一帶的道路，包括巡遊隊伍途經的廣東道、海防道及彌敦道，以及介乎漆咸道南與天星碼頭之間的一段梳士巴利道，會由當天下午3時30分起分階段封路及安排相應改道，直至約晚上11時45分道路重開。封路期間，受影響道路上的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

公共運輸服務安排：因應封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務；位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移；港鐵路線包括港島線、東鐵線及屯馬線將會因應乘客需求而加強服務；及過境巴士服務方面，佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點將由下午約3時起暫停使用。

年初一新春國際匯演之夜範圍。

年初二農曆新年煙花匯演安排

道路封閉：港島中區、灣仔及東區將由當天下午約6時起分階段封路及安排相應改道。另外，介乎民康街與維園道之間的一段東區走廊（西行）會由晚上7時45分起臨時封閉，禁止車輛（專營巴士除外）駛入，直至道路重開。九龍區方面，尖沙咀及西九文化區一帶由下午約5時起，分階段封路及安排相應改道，直至人群散去及道路重開。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。



公共運輸服務安排：因應封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移；港鐵服務方面，港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、東鐵線及屯馬線會因應乘客需求而加強服務；電車服務會按乘客需要加強班次服務；

中環至半山自動扶梯系統在年初二將延長服務時間至翌日凌晨2時；天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運及富裕小輪將於年初二下午5時05分起陸續調整及暫停部分航班服務，以配合煙花匯演；



另外，皇崗口岸短途跨境巴士服務方面，將有以下臨時站點安排：灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站公共運輸交匯處的站點，將由下午約5時起暫停使用至道路重開，臨時總站將設於軒尼詩道（西行）近修頓中心；及佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，將由晚上8時至晚上11時於香港西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點；其位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點將由晚上約7時起暫停使用。

左起：港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪、西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑、水警總區行動部總督察葉振忠、海事處海港巡邏組署理高級海事主任黃浩君。

運輸署呼籲

受廣泛封路影響，運輸署預計港島北一帶（包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中區及東區走廊）、九龍尖沙咀及西九文化區一帶，以及海底隧道和香港仔隧道的交通將會顯著擠塞。駕駛人士請避免駕車前往上述受道路封閉影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。

運輸署呼籲市民應盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎各區當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或運輸署「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。

有關特別交通及公共運輸安排詳情，市民可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）、「香港出行易」流動應用程式或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。