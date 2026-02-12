壽臣山道東獨立屋菲籍傭工昏迷 身旁有漂白水樽 送院搶救後恢復意識

南區深水灣壽臣山道東一獨立屋，今日（2月12日）早上11時許警方接獲住戶報案，指懷疑一名36歲、持香港身份證的菲律賓籍男傭工企圖自殺。

警方及救護接報趕至，發現傭工於天台昏迷，旁邊有懷疑漂白水容器，隨即將他被送往律敦治醫院搶救，幸傭工恢復意識。警方於現場沒有檢獲遺書，據悉該名傭工近期受金錢問題所困，案件目前列作「企圖自殺」跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk