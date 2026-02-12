Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落馬洲抵港男褲袋藏多盒未完稅煙 遭海關拘控罪成囚4星期

突發
更新時間：15:40 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-12 HKT

香港海關人員周二（2月10日）在落馬洲支線管制站截查一名60歲抵港男旅客，在其身上檢獲201支未完稅香煙，估計市值約820元，應課稅值約660元。海關圖片所見，未完稅香煙於旅客褲袋內被檢獲。

該名旅客其後被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，昨日（2月11日）在粉嶺裁判法院被判監4星期及罰款1500元。海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

