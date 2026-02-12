九龍城的士司機涉停牌期間駕駛 明觀塘法院提堂
更新時間：13:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：13:45 2026-02-12 HKT
東九龍總區交通部特遣隊人員今（12日）晨11時在區內進行打擊停牌期間駕駛行動。
行動中，人員在協調道5號附近截查一輛可疑的士。經初步調查，車上一名71歲姓羅本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，他已被落案起訴相關罪行，案件將於明日（13日）在觀塘裁判法院提堂。
警方重申，「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」屬嚴重交通罪行，一經定罪，最高可處罰款一萬元、停牌12個月及監禁12個月。警方會繼續加強執法打擊相關罪行，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。
