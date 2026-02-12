海關去年整體案件3.8萬宗 逾七成涉私煙 有家長利用跨境學童偷運

香港海關回顧2025的工作，去年執法案件錄得38869宗，較前年上升24%，檢獲物品總值約93.7億元，共拘捕逾3.6萬人。當中私煙佔整體案件的75%，共有29037宗，按年上升36%，檢獲約6億支私煙。海關關長陳子達表示，升幅主要來自從旅檢通道截獲入境人士攜帶的超額免稅香煙數量有所上升，相信受因應高額調升煙草稅影響。他亦指，海關去年偵破多宗走私貴金屬案件，數量顯著上升。

陳子達表示，入境人士攜帶超額免稅煙而以罰款代替訴訟的涉案人數為26985人，較前年上升41%，人員亦發現有犯罪集團聘用旅客，以「螞蟻搬家」方式走私香煙進入香港。收藏私煙方法層出不窮，有人將私煙包裹在身上或者收藏在內衣，亦有利用輪椅或嬰兒車收藏私煙過關，甚至有家長利用跨境學童偷運私煙。

他提醒市民切勿貪圖小利成為犯罪集團的「棋子」，買賣私煙同屬犯法。海關去年10月推行「完稅標籤制度」先導計劃，上月已順利完成，計劃暫定於今年第四季推行首階段措施，並於明年第二季全面實施。

走私案件方面，海關共偵破286宗相關案件，上升超過2成，檢獲貨物總值約42億，不法份子主要利用海路包括遠洋輪船及內河船進行走私活動。

陳子達續指，海關去年偵破多宗走私貴金屬案件，共檢獲393公斤黃金，包括3月破獲有記錄以來最大宗走私金條案件，市值1.1億元。近年偵破貴金屬案件顯著上升，由2024年檢取1.4億元貴金屬，飆升至去年共檢取3.4億元同類物品。

他補充，在港購買貴金屬未有徵收任何稅款，當中的利潤吸引不法份子走私貴金屬運至其他地方，海關會繼續留意相關情況進行執法，從過往案件可見，走私集團的手法相當複雜，包括將機器內部份零件拆除並以黃金填充。

本港汽油價格屢創新高，導致光顧本地非法油站誘因增加，海關亦加強相關執法行動，去年共搗破39宗非法油站案件，檢獲逾9萬公升未完稅汽油，並偵破17宗走私燃油案件。

另外，海關去年偵961宗毒品案件，按年下跌29%，惟檢獲數量上升近2成。當中大麻、冰毒及氯胺酮成檢獲毒品種類的首三位，另外有43宗案件涉及依托咪酯。7成毒品在機場檢獲，而涉及航空旅客的毒品案件上升7升，錄得192宗。

至於其他案件，海關去年偵破12宗洗黑錢案件，涉案金額總值約128億；亦處理了723宗侵犯知識產權案件，按年減少8%，檢獲97萬件侵權物品，總值4.18億元的侵權貨品；以及接獲10775宗涉違反《商品說明條例》投訴，按年下跌13%，其中55%涉及服務的投訴。

海關早前推出人工智能虛擬服務大使「小慧」，陳子達透露，相關服務將有所提升，升級版「小慧2.0」會於第一季陸續推出至各個邊境口岸，於最前線為旅客提供海關及管制站資訊，即時解答旅客的查詢。