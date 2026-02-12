大埔寶馬行車證過期遇查逃走 連撞3車傷2警員 警爆車窗擒毒鴛鴦

大埔一部警車，今日（12日）早上巡邏途中，憑自動車牌識別系統建功，即時揭發一輛黑色寶馬私家車行車證過期，惟截查期間對方瘋狂駕駛，先後猛撼巴士、的士及警車，造成四車串燒相撞，更波及兩名交通警員。警員當機立斷打爆車窗，將車上毒鴛鴦制服，當場檢獲懷疑依托咪酯煙彈。

事發於今早9時半左右，新界北總區交通部一輛警車巡經大埔林錦公路近迴旋處時，自動車牌識別綜合系統偵察到一輛黑色寶馬私家車的行車證過期，於是沿路尾隨跟蹤。當警車追蹤寶馬到達廣福迴旋處對開時，警車響起警號準備上前截查，未料寶馬突然衝向一輛巴士與一輛的士之間企圖逃走，卻撞及巴士及的士。當時1男1女警員已由警車下車，寶馬再倒車退後撞向警車，釀成4車相撞，並波及2名警員。

寶馬車上男司機及1名女乘客最後被警員打爆車窗制服，並黑布蒙頭、戴上手扣，遭押解在車旁調查。警員在鄰近司機的儲物格檢獲一支電子煙及一粒懷疑依托咪酯煙彈，其後出動緝毒犬到場作進一步搜查。

事件中，25歲姓譚男司機涉「狂亂駕駛」、「駕駛時無有效執照」、「駕駛時無第三者保險」及「管有危險藥物」被捕；24歲姓詹女乘客則涉嫌「管有危險藥物」被捕。案件由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進；另外事件中2名警員受輕傷，的士女司機亦報稱頭暈不適，同送院治理。