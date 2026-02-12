土瓜灣海味舖失$70萬鮑參翅肚 3賊落網起回大部分贓物 主謀涉2案

本周一（9日）土瓜灣馬頭圍道187號地下一間參茸海味店舖遭賊人爆竊，損失約值70萬元的花膠、鮑魚、魚翅及燕窩等貴價食材，以及約3,000現金。警方經調查後鎖定涉案賊人，並分別於深水埗及尖沙咀拘捕3名男子，起回大部分贓物。當中66歲主謀同時涉嫌與本月荃灣區一宗企圖爆竊士多案件有關。

九龍城警區重案組高級督察曾嘉俊在記者會交代案件，指周一上午，九龍城警區接獲區內一間參茸海味地舖的負責人報案，該店舖的電閘及地鎖被撬毀，店內亦有被搜掠的痕跡。負責人點算後損失總值約70萬元的貴價海味，包括花膠、魚翅、海參等，以及約3,000元現金。警方接報到場調查，期間在收銀機旁邊檢獲一支螺絲批，相信是賊人用作犯案的工具。

曾嘉俊稱，警方其後翻查大量閉路電視，包括銳眼計劃下安裝的閉路電視，並作出深入調查和情報分析，迅速鎖定涉案3名疑犯身份，以及他們的藏身地點。九龍城警區刑事部人員於案發後翌日（10日）和今日（12日），分別在深水埗區和尖沙咀區拘捕3人，罪名為涉嫌「入屋犯法」，並在其中兩名被捕人的藏身地點，成功起回案中大部分失物。

3名被捕人士均為中國籍男子（介乎50至66歲），他們均報稱無業，正被警方扣留調查。另外，調查亦顯示，其中66歲被捕男子，相信為案中主謀，同時涉嫌與本月初在荃灣發生的一宗企圖爆竊地舖案件有關。曾嘉俊稱，警方正積極跟進該兩宗案件。

警方亦呼籲，年近歲晚，商戶應加強店舖的防盜措施，例如確保鎖好門窗、考慮加裝防盜警報系統及閉路電視等。市民亦應妥善保管個人財物，提高警覺，以免賊人有機可乘。

2月9日參茸海味店舖遇竊