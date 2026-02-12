Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣海味舖失$70萬鮑參翅肚 3賊落網起回大部分贓物 主謀涉2案

突發
更新時間：13:21 2026-02-12 HKT
發佈時間：13:21 2026-02-12 HKT

本周一（9日）土瓜灣馬頭圍道187號地下一間參茸海味店舖遭賊人爆竊，損失約值70萬元的花膠、鮑魚、魚翅及燕窩等貴價食材，以及約3,000現金。警方經調查後鎖定涉案賊人，並分別於深水埗及尖沙咀拘捕3名男子，起回大部分贓物。當中66歲主謀同時涉嫌與本月荃灣區一宗企圖爆竊士多案件有關。

九龍城警區重案組高級督察曾嘉俊在記者會交代案件，指周一上午，九龍城警區接獲區內一間參茸海味地舖的負責人報案，該店舖的電閘及地鎖被撬毀，店內亦有被搜掠的痕跡。負責人點算後損失總值約70萬元的貴價海味，包括花膠、魚翅、海參等，以及約3,000元現金。警方接報到場調查，期間在收銀機旁邊檢獲一支螺絲批，相信是賊人用作犯案的工具。

曾嘉俊稱，警方其後翻查大量閉路電視，包括銳眼計劃下安裝的閉路電視，並作出深入調查和情報分析，迅速鎖定涉案3名疑犯身份，以及他們的藏身地點。九龍城警區刑事部人員於案發後翌日（10日）和今日（12日），分別在深水埗區和尖沙咀區拘捕3人，罪名為涉嫌「入屋犯法」，並在其中兩名被捕人的藏身地點，成功起回案中大部分失物。

3名被捕人士均為中國籍男子（介乎50至66歲），他們均報稱無業，正被警方扣留調查。另外，調查亦顯示，其中66歲被捕男子，相信為案中主謀，同時涉嫌與本月初在荃灣發生的一宗企圖爆竊地舖案件有關。曾嘉俊稱，警方正積極跟進該兩宗案件。

警方亦呼籲，年近歲晚，商戶應加強店舖的防盜措施，例如確保鎖好門窗、考慮加裝防盜警報系統及閉路電視等。市民亦應妥善保管個人財物，提高警覺，以免賊人有機可乘。

2月9日參茸海味店舖遇竊

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT