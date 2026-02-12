北角劏房起火 男住戶頭暈送院近60住客疏散 疑拖板短路肇禍
更新時間：04:28 2026-02-12 HKT
發佈時間：04:28 2026-02-12 HKT
北角凌晨發生火警。現場為和富道128至132號和富大樓，今日（12日）凌晨3時04分，警方接報指大廈低層一個劏房單位起火，火警鐘隨即響起，驚醒大批住戶。
現場消息指，近60名住客聞警鐘後自行疏散至安全位置，場面一度緊張，亦有人帶同愛犬一起落樓暫避。消防人員開動一條喉並派出一隊煙帽隊入內灌救，迅速將火勢控制並撲滅。
涉事的是一個位於5樓「一劏四」的劏房，44歲姓盧男住戶獨居在內，案發時他聽到單位廚房有一聲巨響，然後發現起火。人員發現火場面積大約2米乘1米，經初步調查相信是拖板短路肇火。現場所見，起火單位內部被熏黑。事件中男住戶報稱頭暈不適，由救護車送東區醫院治理。
