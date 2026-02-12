大埔廣福邨夫婦疑爭拗買新電視 妻菜刀斬傷丈夫背部 涉傷人被捕

大埔發生傷人案。周三（11日）晚上近9時半，警方接獲一名53歲姓方男子報案，指與其妻子在廣福邨廣禮樓寓所內發生爭執，其間他遭人以一把長約30厘米的菜刀襲擊。

警員接報到場，經初步調查相信方男與妻子因討論買新電視而發生爭執，以涉嫌傷人拘捕其50歲姓姚妻子。她正被扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第九隊跟進。

事發於廣禮樓。劉漢權攝

事件中，方男背部有兩處刀傷，分別兩厘米和一厘米，他清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。據悉，二人於1998年結婚同住。