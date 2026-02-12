飛機迷疑網售墮海貨機碎片 民航意外調查機構：已就事件通知警方

去年香港發生嚴重航空事故，一架由阿聯酋航空貨運公司經營的波音747-481 BDSF型貨機，在香港國際機場失事衝出跑道，並撞到一輛機場巡邏車跌入海中，釀成2死事故，民航處意外調查機構早前發表調查初步報告，將事件定性為「意外」。至近日，有飛機愛好者在社交平台公然售賣懷疑涉事貨機的殘骸碎片，引起網民熱烈討論，直斥「咁嘅人血饅頭都吞得落肚」。賣家其後亦在社交平台表示，已將手上所有的碎片交予警方，又承認自己的行為「不道德（immoral）」，已向有關買家退回款項。民航意外調查機構（AAIA）回覆《星島頭條》查詢時表示，有關早前疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸，民航意外調查機構已就相關事件通知警方。

有網民表示，有飛機迷早前在社交平台公然售賣涉事貨機的殘骸碎片，索價100元。在帖文中，他提到自己從「匿名來源（anonymous sources）」取得數塊「TC-ACF」（早前失事衝出跑道的貨機註冊編號）的殘骸碎片。不少人認為該名飛機迷行為過份，「單嘢出人命都咁搞？」、「發錢寒咩？」、「人性何在？」、「咁嘅人血饅頭都吞得落肚」。

該名飛機迷隨後在社交平台連番發文，聲稱自己到警署備案，並將手上所有的碎片交予警方，惟警員指這些殘骸碎片被視作垃圾，重要的殘骸碎片已被「相關部門（relevant authorities）取走」，而且他們亦無法證明這些殘骸碎片是否屬於早前失事的BDSF型貨機。他其後承認自己的行為「不道德（immoral）」，已向有關買家退回款項。

民航意外調查機構：已就相關事件通知警方

民航意外調查機構（AAIA）表示，早前已完成對涉事貨機的取證，並正分析已收集的數據和資料，以確定意外的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和要跟進的調查方向。民航意外調查機構完成取證後，已於2025年12月通知相關的航空公司處理剩餘的殘骸。航空公司其後於2026年1月將涉事貨機殘骸移離倒扣灣。由於該剩餘的殘骸為相關航空公司的財產，民航意外調查機構並沒有參與其後續處理。

就早前疑似有人闖入涉及航空意外的飛機殘骸，民航意外調查機構已就相關事件通知警方，呼籲任何人士如有更多資料，請詳細提供，以協助警方調查。