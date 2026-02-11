北大嶼山奪命車禍｜機管局：承辦商工人已擺放指示牌 工程車亦亮指示燈提醒駕駛者

北大嶼山公路發生致命車禍，一輛新界的士直撞箭嘴車，27歲男乘客疑無扣安全帶拋離座位衝上車頭，撼穿擋風玻璃，最終傷重不治。機管局表示，承辦商的一輛工程車正停泊於有關路段，為進行園藝工程作相關準備工作，在距離事發地點前約300米，道路上的信息顯示屏已清楚顯示信息，提醒駕駛者前方相關的行車線將封閉，需要轉用其餘行車線。

機管局回覆《星島頭條》查詢時表示，事發時，機管局承辦商的一輛工程車正停泊於有關路段，為進行園藝工程作相關準備工作。在距離事發地點前約300米，道路上的信息顯示屏已清楚顯示信息，提醒駕駛者前方相關的行車線將封閉，需要轉用其餘行車線。事發前承辦商工人已在相關路段擺放指示牌，暫時封閉及分隔部分行車線，工程車亦已亮起指示燈，提醒駕駛者使用其他行車線。警方正調查事件起因。

