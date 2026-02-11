海關聯空運貨物營運商桌上演練 模擬極端份子癱瘓網絡

為強化海關人員及空運貨物業界的反恐意識及處理緊急事故應變能力，香港海關今日（11日）聯同空運貨物營運商，於香港國際機場超級一號貨運站進行反恐桌上演練，模擬極端份子發動網絡攻擊，癱瘓網絡並導致空運貨物清關系統訊息中斷。

演練中，海關人員及業界代表模擬清關系統未能正常運作，各單位保持緊密溝通及迅速評估事故狀況，並根據系統應急方案進行演習，合力維持空運貨物清關服務暢順。

是次演練共有30名人員參與，包括海關人員、七間空運貨物營運商的業務營運代表及負責資訊科技的技術專員。海關人員亦向參與者介紹反恐「三層防範機制」及香港海關的反恐工作，期望透過與業界的聯合演練及宣傳教育，進一步提升社會參與度，強化反恐防範及應變能力。