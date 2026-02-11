海關與淘寶天貓香港站簽備忘錄 防違禁品經網購渠道流入香港
更新時間：21:46 2026-02-11 HKT
發佈時間：21:46 2026-02-11 HKT
今日（11日），海關助理關長（情報及調查）黃浩然在海關關長陳子達見證下，與淘寶天貓香港站在海關總部大樓簽署諒解備忘錄，建立更緊密的合作關係。
陳子達於簽署儀式上表示，淘寶天貓香港站一直與香港海關攜手合作，該集團不僅作為世界海關組織亞太區私營業界小組成員，從企業角度就海關事務及國際貿易提出寶貴意見，是次淘寶天貓香港站更成為首個與香港海關簽訂諒解備忘錄的跨境電商平台，標誌着雙方合作的重要里程碑。透過簽署諒解備忘錄，雙方建立更緊密的溝通協作機制，加強合規推廣，共同防止違禁品透過網購渠道流入香港，以更全面地保障消費者。
淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財亦表示，淘寶天貓香港站將持續優化平台內部監管系統，善用科技手段，例如大數據及人工智能，加強監察商品上架、交易流程及售後服務，務求做到「事前預防、事中監控、事後跟進」，以負責任、可持續的方式發展業務，與香港海關攜手構建一道堅實的防線。
