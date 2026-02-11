Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場過安檢被揭身藏彈簧刀 休班輔警涉管有違禁武器被捕 

突發
更新時間：21:21 2026-02-11 HKT
發佈時間：21:21 2026-02-11 HKT

警方去年11月8日接獲機場職員報案，指一名男子於機場進行安全檢查期間，在其身上搜出一把長約12.5厘米的彈簧刀。警方經初步調查後，以涉嫌管有違禁武器拘捕該名54歲男子，案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。人員經進一步調查及徵詢法律意見後，被捕人已被控一項管有違禁武器罪，案件將於明日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

被捕男子為一名休班輔警，隸屬將軍澳警區，他已被停職。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

 

