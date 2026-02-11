屯門井頭村謀殺｜51歲女子涉用不鏽鋼煲殺夫 被控謀殺明天提堂

屯門井頭中村發生謀殺案。一名63歲男子，前日（9日）下午被放學回家女兒發現昏臥在床上，頭部嚴重受傷，救援人員接報到場，證實男子已氣絕身亡。警方指死者與妻子關係長期緊張，不時為生活瑣事陋習及經濟問題而有拗撬，估計死者被人用鈍物重擊頭部致命，遂以涉嫌「謀殺」拘捕死者的51歲妻子。同時，警方在單位內檢獲一個染血的不鏽鋼煮食煲，疑為案中兇器。至今日（11日），警方暫控一名51歲女子一項謀殺罪，案件將於明日（12日）上午在屯門裁判法院提堂。

事件發生於前日，警方傍晚接報指井頭中村一個約300呎的平房內，發現一名男子昏迷。警員及救護員接報到場，發現該男子頭部有嚴重傷勢，當場證實死亡。現場除有死者外，還有死者的妻子及女兒在場。調查期間，死者妻子報稱不適，頭暈及嘔吐，其後安排她送往屯門醫院治理。

警方經初步調查，得知死者一家三口居於上址逾20年。63歲死者為清潔工人，51歲妻子無業，24歲女兒為學生。死者與妻子均有長期病患，死者有心臟病，妻子有腎病，二人長期關係非常緊張，加上經濟拮据，二人不時發生糾紛；女兒亦透露父母長期因生活瑣事、陋習和經濟問題等爭執。

死者女兒稱前日凌晨2時，見過父親在家中用電話，之後她回房睡覺，至清晨她聽到有撞擊聲，但不以為意。至早上7時許，她如常上學，直至傍晚6時許回家，才發現父親滿頭血跡，倒臥床上。法醫在案發現場檢驗，相信死者已死去一段時間，與死者女兒的口供脗合；警方在單位內檢獲一個直徑19厘米染血的不鏽鋼煮食煲，懷疑是案中兇器，稍後交由政府化驗所作進一步化驗。警方昨晨以涉嫌「謀殺」拘捕死者51歲妻子。警方指疑兇沒有精神病紀錄，至於死者具體死因有待進一步驗屍確定。

