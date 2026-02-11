海關破兩大型海路走私案 檢$6800萬私煙拘8人 揭空載貨櫃設暗格擺貨

香港海關近日展開執法行動打擊大型海路走私香煙活動，於1月31日及2月4日偵破兩宗案件，檢獲共約1522萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約6800萬元，應課稅值約5000萬元，並拘捕8名男子。海關指其中一宗案件，私煙集團利用遠洋貨船，將私煙收藏在空載貨櫃的暗格，企圖掩人耳目，相信農曆新年臨近，私煙集團意圖囤積大量私煙以供應本地及海外市場。

首宗案件中，海關於1月31日在南丫島西北水域、距離香港水界約5海里，截查一首長約60米，重500噸的遠洋貨船。當時船上有8個貨櫃，惟船長僅能提供其中4個貨櫃的資料，並聲稱貨櫃為空載。海關認為遠洋貨船經過長時間航行來港竟沒有運載貨物，相當可疑，即時檢查所有貨櫃。

海關發現其中4個貨櫃有暗格，隨即押送至屯門內河碼頭的海關驗貨場作進一步調查。人員發現貨櫃暗格的金屬層板密度太高，需要消防處協助打開，最終檢獲約762萬支懷疑私煙，估計市值約3400萬元，應課稅值約2500萬元。關員隨即拘捕8名年齡介乎21至59歲的懷疑涉案非本地男子，包括1名船長和7名船員。被捕船長已被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪。

第二宗案件中，海關透過風險評估和情報分析，於2月4日在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個由中國台灣抵港、報稱載有襪子的40呎貨櫃。海關透過X光檢驗，發現貨櫃門的密度較其他位置高，遂引起海關懷疑。海關打開檢查，發現第一層貨物是襪子，下層則為大批私煙。海關人員最終在貨櫃內檢獲約760萬支懷疑私煙，估計市值約3400萬元，應課稅值約2500萬元。

海關相信農曆新年臨近，私煙集團意圖囤積大量私煙以供應本地及海外市場，會繼續追查私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。海關指行動充份展示海關從源頭打擊私煙的執法成效，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。