旺角滙豐銀行收1億歐元假支票 警列虛假文書拘內地男

突發
更新時間：18:45 2026-02-11 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-11 HKT

再有人以「假支票」赴銀行領取巨款，被精明職員揭發報警。今日（11日）下午3時許，一名男子手持一張支票到旺角彌敦道673號滙豐銀行，聲稱要領取一億歐元（折合約9.31億港元）。由於金額龐大，職員經查驗後，懷疑是假票，報警處理。

警方經初步調查，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕該名48歲、持雙程證的姓韓內地男子，他現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

據了解，被捕男子聲稱自己於內地擁有一間醫院，近日與一名生意伙伴打算共同投資另一間醫院的項目。對方給予他一張寫有1億歐元的滙豐銀行支票作投資資本，加上當時對方出示其他銀行文件作證明，令他信以為真，詎料詨墮騙局。

