尖沙咀女子捱貨Van撞倒地 疑亂過馬路肇禍

尖沙咀發生交通意外。今日（11日）下午1時22分，一輛輕型貨車由尖東港晶中心停車場駛出，右轉入科學館道行駛，當駛至科學館道9號近新東海商業中心對開時，撞倒一名過路女子。救援人員接報指女事主被捲入車底受困，其後趕到現場，將她送往伊利沙伯醫院救治。傷者獲送院時清醒，但需戴上頸箍及使用氧氣罩協助呼吸。

現場消息稱，事發時涉事貨Van沿科學館道快線行駛，女事主突然由左邊行人路步出橫過馬路，期間捱撞；懷疑有人亂過馬路肇禍。警員正調查意外原因，涉事司機在場協助調查。