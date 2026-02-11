Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北大嶼山公路車禍釀1死2傷 的士猛撼箭嘴車起火 男乘客拋離座撼穿擋風玻璃亡

突發
更新時間：11:43 2026-02-11 HKT
發佈時間：10:19 2026-02-11 HKT

北大嶼山公路發生致命車禍。今日（11日）早上9時30分，一輛綠色新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，當駛至近東薈城對開時直撞向一輛箭嘴車，的士車頭嚴重損毀，車上27歲男乘客疑無扣安全帶，拋離座位衝上車頭，撼穿擋風玻璃重創昏迷，救護人員到場將他送往北大嶼山醫院搶救，但終告不治。而43歲的士司機及41歲工程車司機均輕傷，亦要送院治理。

現場所見，的士車頭盡毀，一度起火冒煙，碎片散落一地；而箭嘴車車尾風琴防撞架被撞至變形。消息稱，事發時箭嘴車正於快線進行工程，的士載着27歲姓周男乘客往機場，沿上址快線駛至時，的士司機未有留意路況，收掣不及直撞向箭嘴車肇禍。

警方調查後懷疑事發時周男未有佩戴安全帶，以致在車廂內被拋起，衝前「頂頭槌」式撼爆擋風玻璃，昏迷趴在車頭，身上多處受傷，他其後被送往北大嶼山醫院，惜經搶救後不治。而43歲姓楊的士司機身上多處擦損，而41歲姓楊工程車司機左膝頭受傷，兩人分別被送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。兩名司機事後均通過酒精呼氣測試。警方正調查意外原因，案件由新界南交通特別調查組第一隊跟進。

