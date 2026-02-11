Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警海麗邨輞井村搜出共$360萬毒品 拘2男最細21歲

突發
更新時間：07:31 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:31 2026-02-11 HKT

深水埗警區特別職務隊人員根據深入調查，2月4日下午約四時半在區內展開打擊毒品行動。

行動中，人員在海麗邨截查一名形跡可疑的男子，並在其單位内檢獲共約八百八十九克懷疑霹靂可卡因及四百九十五克懷疑氯胺酮，毒品總市值約一百二十萬元。

警方圖片
警方圖片

經初步調查後，人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名二十八歲姓楊本地男子，該名男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於四月二日在西九龍裁判法院提堂。

其後，人員經過深入調查和翻查大量閉路電視後，鎖定有關販毒集團的另一名男子身份，並於二月九日傍晚於元朗區內展開進一步打擊毒品行動。

行動中，人員在輞井村截查一名形跡可疑的男子，並在其單位内檢獲共約一千二百三十八克懷疑霹靂可卡因、一千三百四十克懷疑可卡因和一批懷疑用作製造及包裝毒品的工具。毒品總市值約二百四十萬元。該名二十一歲姓劉本地男子涉嫌「製造危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

警方重申，製毒和販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高可被判處終身監禁及罰款五百萬元。市民切勿以身試法。

