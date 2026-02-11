Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵港島綫物件阻礙路軌 列車服務暫停1小時 灣仔站一度關閉

突發
更新時間：08:57 2026-02-11 HKT
發佈時間：06:47 2026-02-11 HKT

港鐵灣仔站附近今日（11日）清晨有物件阻礙路軌，導致港島綫列車服務受阻，物件被移除後列車服務逐步回復正常。港鐵其後表示，一架鋼軌銑磨工程車完成維修保養工作及回程途中，駛至灣仔站附近時，車上人員留意到工程車底部有異常聲響，遂作出檢查，發現車底部分組件移位，有部分路軌旁設備受損，需要移走物件，並隨即進行清理及緊急臨時復修工作。

港鐵早上6時39分表示，由於有物件阻礙路軌，港島綫灣仔站附近列車服務暫停，其間堅尼地城站來往上環站及鰂魚涌站往來柴灣站需要10分鐘一班車，而上環站往來鰂魚涌站則暫停服務。列車服務受阻近1小時，至早上7時30分，港鐵稱在灣仔站附近阻礙路軌的物件已被移除，港島綫列車服務逐步回復正常。

相關新聞 : 港鐵港島綫事故｜涉工程車部件移位 隧道信號設備受損 港鐵：情況「少見」將跟進調查

港鐵表示今早約五時半，一架鋼軌銑磨工程車在完成維修保養工作及回程途中，駛至灣仔站附近時，車上人員留意到工程車底部有異常聲響，即時進行初步檢查，及後工程車駛到側線後再檢視，發現有車底部分組件移位，經過進一步檢查後，工程人員亦發現有部分路軌旁設備受損。為確保列車運作安全，工程人員需要移走物件，並隨即進行清理及緊急臨時復修工作。

港鐵提供免費接駁巴士 來往上環站和鰂魚涌站

期間，港島綫維持部份列車服務，上環至鰂魚涌站的服務暫停。相關車站加派人手協助，公司亦派出超過30架接駁巴士行走受影響路段接載乘客。大約早上七時半左右，工程人員完成復修工作，港島綫全綫列車服務逐步恢復正常。

港鐵對港島綫服務受阻一事致歉，指會就事件進行深入全面調查，了解事件經過及原因，並向政府提交報告。工程人員會在今晚收車後，詳細檢查該工程車，亦會到相關路段作進一步跟進及復修工作。

陳美寶：要求港鐵一個月內交報告

運輸及物流局局長陳美寶今早在立法會表示，關注港鐵灣仔站事故，會要求港鐵盡快向外交代，並於一個月內交報告。

