清河邨單位電暖氈短路起火 87歲婦吸入濃煙送院 約300人疏散

上水清河邨今日（11日）凌晨發生火警。凌晨1時20分，警方接獲多名住戶報案，指清河邨清頌樓15樓一個單位冒出火光及濃煙。消防人員接報到場後，隨即開動一條喉並派出一隊煙帽隊展開撲救，約10分鐘後將火勢控制並撲滅。

事件中，涉事單位一名87歲姓李女住戶因吸入濃煙感到不適，當時仍然清醒，其後由救護車送往北區醫院接受治理。消防及警方在場協助住戶疏散，約300名居民撤離到安全位置，現場秩序大致良好。消防員其後將火救熄，火場面積大約2米乘3米，經檢查後，發現位於事主床上的一張約25厘米乘40厘米的電暖氈短路並且發生起火，起火原因沒有可疑。

有區內人士於社交平台表示，凌晨約1時28分接獲通知指清頌樓發生火警，趕抵現場時火勢已被救熄，惟仍有不少住戶在樓下等候消息。消防及警員其後逐層聯絡相關住戶，確保安全。至凌晨約2時10分，大部分居民已獲准返回住所。