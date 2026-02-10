體壇名人韋基舜傳離世 一生熱心體育事務 曾獲頒銀紫荊星章

香港體壇名人韋基舜，今日（10日）傳出離世消息。他一生熱心體育事務，曾擔任體育評論員和多個體育協會的主席，曾為中國申請主辦奧運會出力，亦在奧運直播擔任主持。2002年他獲頒銀紫荊星章，政府表揚他長期積極推動香港運動發展，表現傑出，惟近年他年事已高，甚少公開露面。

生於1933年的韋基舜，出身富裕，家族的二天堂藥廠經營製藥業，早年負笈美國讀經濟。大學畢業後返港，其家族開設的二天堂印務，因印刷機未盡其用，決定出版報紙，1960年韋基舜的兄長韋基澤創辦《天天日報》及《南華晚報》，並由韋基舜擔任社長。1980年代末，他出任香港電台電視部節目《城市論壇》主持而廣為人識。

一生與體育結緣 曾獲頒銀紫荊星章

韋基舜熱心於體育事務，並積極參加本地各個體育組織，曾擔任乒乓球總會主席、香港桌球總會、香港拳擊總會主席以及香港足球總會副會長席等多職，對推動本地體育競爭力，特別是香港拳擊運動貢獻良多。60年代擔任香港拳擊會主席期間，更第一次成功取得香港隊員參與1964年東京奧運會拳擊比賽的資格。他曾多次擔任電視體育節目，包括奧運會等的主持人，2001年他亦曾任支持足球博彩合法化同盟召集人。

韋基舜歷任港區全國人大代表、全國政協委員，亦曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，選出第一任行政長官和臨時立法會，於2002年獲頒銀紫荊星章。近年他在多份香港報章雜誌撰寫專欄，內容主要為香港歷史掌故及香港飲食文化。