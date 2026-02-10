Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇名人韋基舜傳離世 一生熱心體育事務 曾獲頒銀紫荊星章

突發
更新時間：21:17 2026-02-10 HKT
發佈時間：21:17 2026-02-10 HKT

香港體壇名人韋基舜，今日（10日）傳出離世消息。他一生熱心體育事務，曾擔任體育評論員和多個體育協會的主席，曾為中國申請主辦奧運會出力，亦在奧運直播擔任主持。2002年他獲頒銀紫荊星章，政府表揚他長期積極推動香港運動發展，表現傑出，惟近年他年事已高，甚少公開露面。

生於1933年的韋基舜，出身富裕，家族的二天堂藥廠經營製藥業，早年負笈美國讀經濟。大學畢業後返港，其家族開設的二天堂印務，因印刷機未盡其用，決定出版報紙，1960年韋基舜的兄長韋基澤創辦《天天日報》及《南華晚報》，並由韋基舜擔任社長。1980年代末，他出任香港電台電視部節目《城市論壇》主持而廣為人識。

一生與體育結緣 曾獲頒銀紫荊星章

韋基舜熱心於體育事務，並積極參加本地各個體育組織，曾擔任乒乓球總會主席、香港桌球總會、香港拳擊總會主席以及香港足球總會副會長席等多職，對推動本地體育競爭力，特別是香港拳擊運動貢獻良多。60年代擔任香港拳擊會主席期間，更第一次成功取得香港隊員參與1964年東京奧運會拳擊比賽的資格。他曾多次擔任電視體育節目，包括奧運會等的主持人，2001年他亦曾任支持足球博彩合法化同盟召集人。

韋基舜歷任港區全國人大代表、全國政協委員，亦曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，選出第一任行政長官和臨時立法會，於2002年獲頒銀紫荊星章。近年他在多份香港報章雜誌撰寫專欄，內容主要為香港歷史掌故及香港飲食文化。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
1小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
21小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前