機場中場客運廊機房失火冒煙 3登機橋需暫時關閉

突發
更新時間：17:36 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:14 2026-02-10 HKT

機場發生火警。今日（10日）下午約3時03分，機場中場客運廊抵港層、近212號閘口一機房突然起火冒煙，職員報警求助。消防員接報到場，列作二級火警，出動兩隊煙帽隊及兩條喉撲救，至下午4時01將火救熄。經初步調查，相信上址有電子零件短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，事件中沒有人受傷。

消息指，機房內的後備電儲備器短路，之後引起火警，火警系統警報亦隨之響起。有網民表示，火警發生期間，接駁列車暫停服務，有旅客滯留在200號閘口附近，另有航班受影響而延誤。

機管局回覆表示，下午約3時， T1中場客運廊近212登機閘口的停機坪電機房發生火警，消防員到場將火救熄，事件中無人受傷。212、214、216登機橋需要暫時關閉，三個機位均沒有飛機停泊。為維持航班運作，部分原本安排停泊T1中場客運廊的航機，改為於遠方停機位繼續運作。機管局現正與消防處跟進事件。

香港航空回覆傳媒查詢時表示，受機場T1中場客運廊因受火警影響，香港航空有少量航班延誤，今天有部分航班亦將安排停泊於遠方停機坪運作。

