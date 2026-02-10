屯門井頭村謀殺｜六旬漢疑遭不鏽鋼煮食煲重擊頭部致死 與妻長期拗撬

屯門井頭中村發生命案，一名63歲男子昨日（9日）被發現倒斃村屋寓所床上，警方經調查後，相信他被人用鈍物重擊頭部致死，遂以涉嫌謀殺，拘捕死者的51歲妻子。警方從死者的女兒口中得知，二人的關係長期緊張，中間素有積怨，經常為生活瑣碎事、陋習及經濟問題而有拗撬。探員在單位作出搜證，並檢獲一個直徑19厘米的不鏽鋼煮食煲，相信為案中兇器。

警方在記者會上表示，昨日（9日）傍晚6時41分警方報獲報案，指井頭中村一間約300平方呎的平房內，有一名男子昏迷不醒，人員到場發現該名男子頭部有嚴重傷勢，當場證實死亡。當時死者的妻子及女兒在場，而妻子向在場人員報稱身體不適，頭暈嘔吐，遂由警員陪同屯門醫院治理。

警：疑兇無精神病紀錄 與夫經常為生活瑣碎事起爭執

警方指死者為清潔工人，與51歲無業的妻子及24歲報稱學生的女兒，一家三口居住井頭中村平房逾20年。死者患有心臟病，妻子則有腎病，雙方長期關係緊張，經濟拮据，不時發生糾紛，相信兇案發生於2月9日清晨。據死者女兒透露，曾在凌晨2時見過父親在家中用電話，之後她回房訓覺，直到清晨時分突然聽到撞擊聲音，她不以為意訓覺，並在早上7時起身上學。直到傍晚放學，她發現父親倒卧床上，昏迷不醒，頭部有明顯傷痕，滿佈血迹，隨即報警求助。

法醫經仔細調查，相信死者已死去一段時間，與死者女兒的口供吻合，並在現場檢獲一個直徑19厘米的不鏽鋼煮食煲，相信為案中兇器，會交由政府化驗所作進一步化驗。警方於今晨以涉嫌謀殺拘捕死者妻子，她現時在屯門醫院留醫，稍後將暫控她一項謀殺罪。

屯門警區刑事部總督察莊婉娜指疑兇沒有任何精神病紀錄，雙方的關係長期緊張，中間素有積怨，根據二人的女兒透露，他們長期有拗撬，經常為生活瑣碎事、陋習及經濟問題發生爭執。

屯門警區重案組正積極調查案件，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電36615742與調查人員聯絡。

據了解，姓陳死者在百貨公司任職清潔工，因生肖屬蛇，花名叫「水蛇」，與妻子及女兒居於上址一村屋。他與妻子感情欠佳，經常吵架，日常更會「分開食飯」、「分床瞓」。陳男的女兒昨日傍晚放學回家，見到父親倒卧床上，於是向鄰居呼救代為報案。

有鄰居透露，陳的女兒放學回家後，與母親大聲談話，疑似吵架，其後得悉陳妻原需在昨日做腎石手術，但未有前往醫院，甚至表示：「橫掂都死，唔去！」陳的女兒其後入房拿取衣物，準備帶母親入院時，驚見父親血流披面，倒卧床上。

