有片│醉漢車廂起飛腳暴打司機 的士直駛輔警總部求救

前日（8日）早上承啟道上演一幕醉漢大鬧的士車廂兼對司機拳打腳踢鬧劇。當日網上流傳一段在的士車廂內拍攝的車CAM片段，片中開頭已見醉酒男乘客在車廂後座，起飛腳踢向司機兩腳，然後從後箍頸拳打司機，司機卻未有即時停車，相反全速行駛，一邊駕駛一邊力抗醉客，部分時間更單手持軚盤，直至駛到宏照道香港輔助警察隊總部始停車報警求助。警員接報到場，以涉襲擊拘捕酒醉語無倫次的高姓（63歲）男乘客，姓陳（40歲）的士司機前額、臉及頸部被抓傷，兩人俱送院治理。

全程2分半鐘的車CAM片段，顯示2月8日早上9時35分，高姓男乘客坐在的士後座車廂，伸右腳踢向男司機的肩膊，連續兩腳發出有力的啪啪聲，之後坐起身東倒西歪，再撲向前雙手箍著司機頸，司機伸手抵擋又被醉客按著手，只能單手握軚盤駕駛，驚險萬分，司機用力推開醉客後， 醉客一度倒後坐回車廂，但隨即發力再撲向司機拳毆，又拉著司機的手，司機扯脫後又被醉客扯着衣領襲擊，全程幾近2分鐘。

醉客不時撲向前箍著司機頸部，及後司機推開醉客，醉客倒在後座，司機終將的士駛到香港輔警總部，並落車報案大叫「救命，打人」，而醉客則一臉茫然坐在車廂，其後更頽然側身閉眼「睡覺」。影片自此結束。

車CAM片上載後，不少網民認為的士司機被拳打腳踢，仍照樣開車是非常危險，「咁都唔停車？」、「醉酒乘客打司機！即刻停車啦咁危險！」、「睇咗幾次真係好犀利。俾人追住個頭嚟打，都可以隻隻彎響住胎咁入。 仲可以將乘客安全感（咁）送到目的地。 真係高手中嘅高手。」

警方表示，2月8日早上約9時許，姓高男子醉酒，在朋友協助下從上環登上由陳姓司機駕駛之的士，高男上車後便在車內睡著，直至的士駛近啟晴邨才醒來。惟他醒來後，突從後抓著司機的頭部和頸部，令司機前額、頸部及面部被抓傷，司機稍後將的士駛到香港輔警總部報案。

警方及救護員到場後，陳姓司機清醒送往聯合醫院，警方拘捕高男涉襲擊，因其處於醉酒狀態及語無倫次，同送往聯合醫院。經調查後，高男獲准保釋候查，案件交由牛頭角分區軍裝巡邏小隊第一隊繼續跟進。