屯門井頭村謀殺｜六旬漢鈍物傷頭倒斃村屋 村民稱死者與妻感情欠佳「分開食飯」

屯門井頭中村發生命案，昨日（9日）傍晚時分，63歲姓陳男子被發現倒斃在一村屋內，頭部有不尋常的傷勢，懷疑由鈍物造成。警方列作謀殺案交由屯門警區重案組接手，經調查後拘捕死者的妻子，懷疑有人用硬物襲擊死者致死。據村民表示，死者生前在百貨公司任職清潔工，因生肖屬蛇，故花名叫「水蛇」。惟他與妻子感情欠佳，經常吵架，日常更會「分開食飯」、「分床瞓」，未料最終發生慘劇。

今晨（10日）涉事村屋仍被圍封，有警員駐守並繼續搜證，包括搜尋涉案的可疑兇器。至早上近10時，仵工進入村內，將死者遺體抬上車輛，之後移送往殮房。據女街坊表示，昨日（9日）中午還見過陳男，當時對方並無異樣：「12點半見佢（陳男）返嚟屋企，我去廁所，睇見佢行返嚟。」有村民則表示，目睹死者的妻子被警員拘捕，「笠頭套帶走」。

據了解，昨日早上死者的女兒外出返學，至晚上6時許返回住所時，發現死者倒卧於睡房的床上，於是向鄰居呼救代為報案。死者頭部嚴重受傷，並有不尋常的傷勢，懷疑由鈍器所造成。

昨晚6時41分，警方接報指一名男子在井頭中村一村屋內昏迷。人員趕赴現場，發現63歲陳男倒臥在床上，他頭部嚴重受傷，已當場死亡。警方初步調查，發現死者曾被人以鈍物襲擊，將案件由「有人暈倒」改為暫列「謀殺」，交由屯門警區重案組跟進，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警方呼籲任何人士如目睹案件發生或有資料提供，致電3661 5742與調查人員聯絡。