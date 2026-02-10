Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜金鐘男子伏屍太古廣場對開 疑6樓平台墮下

突發
金鐘發生墮樓事件。今日（10日）清晨近6時，警方接獲報案，指一名男子倒臥在太古廣場對開，懷疑從高處墮下。救護員到場後，發現事主頭部嚴重受傷，經檢驗後證實已當場死亡。

消息指，事主身上有一張附近酒店的房卡及電話，警員隨即按房卡資料到酒店了解，證實死者是56歲姓朱男子，得悉他與兄長一同入住該酒店。警方翻看附近的閉路電視，發現朱男凌晨5時許獨自離開酒店，到達太古廣場6樓的平台，其後墮樓。警方調查後知悉朱男生前患有情緒病，案件暫時沒有可疑，其死因有待驗屍確定。交由中區警區雜項調查隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

