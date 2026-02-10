珍惜生命｜屯門兆康苑34歲男燒炭亡 妻子發現惜太遲

屯門發生燒炭自殺事件。周一（9日）晚上約10時，警方接獲一名女子報案，指其34歲姓梁丈夫在兆康路2至22號家中自殺。

警員接報到場，發現男事主倒臥於單位睡床上，旁邊有一盤燒過的炭，救護人員證實他已明顯死亡。警方沒有發現遺書，死因有待驗屍確定。據悉，死者近日與妻子感情生變。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk